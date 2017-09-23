На лидера «Христианского государства» заведено уголовное дело. Он задержан

Лидер движения «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин стал фигурантом уголовного дела, связанного с принуждением кинопрокатчиков к отказу от показа «Матильды». Об этом объявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Калинин, добавила она, задержан.

«Следственным управлением УВД по Центральному административному округу ГУ МВД РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения)», — заявила официальный представитель МВД.

Как пояснила Волк, речь идет о попытках заставить кинотеатры отказаться от показа фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя «под угрозой применения насилия в отношении зрителей, причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров».

Источник «Интерфакса», в свою очередь, рассказал, что Калинин ранее был отпущен под подписку о невыезде после допроса по делу о поджоге автомобилей возле офиса адвоката, представляющего интересы режиссера «Матильды». Однако затем лидера «Христианского государства» повторно задержали «по вновь открывшимся обстоятельствам».

По словам собеседника агентства, в настоящий момент следствие направило записанные Калининым видеоролики на экспертизу на предмет признаков разжигания межнациональной розни.