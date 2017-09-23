На лидера «Христианского государства» заведено уголовное дело. Он задержан

Интерфакс
08:18, 23 сентября 2017
Надежный источник

Лидер движения «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин стал фигурантом уголовного дела, связанного с принуждением кинопрокатчиков к отказу от показа «Матильды». Об этом объявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Калинин, добавила она, задержан.

«Следственным управлением УВД по Центральному административному округу ГУ МВД РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения)», — заявила официальный представитель МВД.

Как пояснила Волк, речь идет о попытках заставить кинотеатры отказаться от показа фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя «под угрозой применения насилия в отношении зрителей, причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров».

Источник «Интерфакса», в свою очередь, рассказал, что Калинин ранее был отпущен под подписку о невыезде после допроса по делу о поджоге автомобилей возле офиса адвоката, представляющего интересы режиссера «Матильды». Однако затем лидера «Христианского государства» повторно задержали «по вновь открывшимся обстоятельствам».

По словам собеседника агентства, в настоящий момент следствие направило записанные Калининым видеоролики на экспертизу на предмет признаков разжигания межнациональной розни.

В начале 2017 года «Христианское государство — Святая Русь», которое возглавляет Александр Калинин, рассылало письма в кинотеатры с требованием отказаться от проката «Матильды», угрожая, что «кинотеатры начнут гореть».
В интервью «Медузе», вышедшем в середине сентября, Александр Калинин заявлял, что к нему анонимно обращались люди, которые предлагали массово звонить в кинотеатры с сообщениями о заложенных бомбах, чтобы бороться с прокатом фильма «Матильда». Волну эвакуаций по всей России Калинин связал с действиями этих людей.
20 сентября правоохранительные органы сообщили о задержании подозреваемых в поджоге автомобилей у офиса адвоката Константина Добрынина, представляющего интересы режиссера Алексея Учителя. Автомобили подожгли в ночь на 11 сентября. На месте происшествия были оставлены листовки, связывавшие поджог с фильмом «Матильда».
По делу о поджоге были задержаны Юрий Калинин (брат лидера «Христианского государства»), Александр Баянов и Денис Манталуца. Александр Калинин, как сообщалось, был допрошен, а затем отпущен под подписку о невыезде.

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