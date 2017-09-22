Полиция отпустила напавшего на Николая Ляскина под подписку о невыезде

По информации агентства, двухдневный срок задержания Щербакова истек, но следствие не стало просить о мере пресечения и с него взяли подписку о невыезде.

Московская полиция отпустила Алексея Щербакова, которого подозревают в нападении на Николая Ляскина, возглавляющего московский штаб политика Алексея Навального. Об этом со ссылкой на неназванный источник, близкий к следствию, сообщает ТАСС.

Щербакова задержали 19 сентября, он признался в совершении преступления. На допросе мужчина заявил, что Ляскин сам заказал ему нападение на себя, пообещав за это 150 тысяч рублей.

Ляскин в ответ рассказал, что узнал в Щербакове человека, который когда-то приходил в штаб Навального. Опознать его как нападавшего Ляскин не смог. Полиция допрашивала Ляскина 20 и 21 сентября, пытаясь изъять у него телефон.

Нападение на Ляскина произошло 15 сентября. Его ударили металлической трубой по голове. У Ляскина зафиксировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.