Перед митингом Навального на площади в Новосибирске прорвало теплотрассу
Парк «Городское начало» на набережной Оби в Новосибирске затопило горячей водой перед началом митинга политика Алексея Навального.
Горячая вода выливается из коллектора, в парке стоит пар, передает корреспондент «НГС.Новости». При этом в компании «СИБЭКО» заявили, что ремонт теплотрассы затянется до полудня 23 сентября.
Прорыв теплотрассы произошел за час до начала митинга Навального, который запланирован на 18:00 по местному времени (14:00 мск).
Судя по прямой трансляции, сторонники оппозиционера продолжают собираться на набережной и проходят полицейские рамки при входе на митинг.
Новосибирск! pic.twitter.com/NsqhSaOeNJ— Alexey Navalny (@navalny) September 22, 2017
С 15 сентября Навальный начал предвыборный тур по российским городам. Он посещает по три города за выходные. С 22 по 24 число Навальный планирует посетить Новосибирск, Владивосток и Хабаровск.