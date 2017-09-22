Перед митингом Навального на площади в Новосибирске прорвало теплотрассу

Парк «Городское начало» на набережной Оби в Новосибирске затопило горячей водой перед началом митинга политика Алексея Навального.

Горячая вода выливается из коллектора, в парке стоит пар, передает корреспондент «НГС.Новости». При этом в компании «СИБЭКО» заявили, что ремонт теплотрассы затянется до полудня 23 сентября.

Прорыв теплотрассы произошел за час до начала митинга Навального, который запланирован на 18:00 по местному времени (14:00 мск).

Судя по прямой трансляции, сторонники оппозиционера продолжают собираться на набережной и проходят полицейские рамки при входе на митинг.