Как власти месяц боролись с экстремизмом в листовках Навального. В одной картинке
Meduza
11:32, 9 августа 2017
В начале июля в десятках российских городов прошли обыски в штабах оппозиционера Алексея Навального. Формальные причины были разными, но под предлогом проверки на экстремизм в штабах изымали агитационные листовки и газеты (вот карта, где это происходило). Отведенный срок на экспертизу — один месяц. Уже в двух штабах Навального агитацию вернули, так как в ней не нашли ничего экстремистского.
Фото в анонсе: Артем Геодакян / ТАСС / Scanpix / LETA