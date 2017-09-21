В Пуэрто-Рико полностью отключилось электричество из-за урагана «Мария»

На всей территории Пуэрто-Рико отключилось электричество после того, как 20 сентября островов достиг ураган «Мария». ABC News сообщает, что электричество осталось только у тех, кто использует генераторы. В агентстве по чрезвычайным ситуациям Пуэрто-Рико сообщили, что система связи в стране «обрушилась».

По словам губернатора Пуэрто-Рико Рикардо Роселло, на восстановление электроснабжения могут потребоваться месяцы.

В Пуэрто-Рико существует только один поставщик электроэнергии — компания PREPA. Она называет свою систему энергоснабжения устаревшей и небезопасной. Электростанциям PREPA в среднем 44 года — при среднем по отрасли показателе в 18 лет.

PREPA, кроме того, переживает финансовые трудности. В июле компания подала заявление о банкротстве.