До и после урагана «Ирма». Фотографии NASA

В начале сентября через острова Карибского моря прошел мощный ураган «Ирма», ставший причиной гибели как минимум 34 человек. Ураган, в числе прочего, уничтожил растительность на островах, через которые проходил. Масштабы разрушения позволяют оценить спутниковые снимки, сделанные NASA до и после «Ирмы».

Вот так выглядят со спутника Британские Виргинские острова до и после урагана.

А так — острова Барбуда и Антигуа.