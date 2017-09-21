Трамп запретил американцам вести дела с теми, кто торгует с Северной Кореей

Президент США Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях против Северной Кореи. Указ опубликован на сайте Белого Дома.

Документ позволяет блокировать любые средства американцев (или расположенные в банках США), которые имеют отношения к зарубежным счетам, когда-либо использовавшимся северокорейскими гражданами или фирмами.

Помимо этого в США будет закрыт доступ для самолетов и судов, если они за последние полгода побывали в Северной Корее. Запрет также распространяется на суда, которые участвовали в перегрузке с судами из Северной Кореи. Исключение сделано для самолетов и судов, которыми владеют только американцы.

Минфин США в сотрудничестве с Госдепом также сможет вводить персональные санкции против тех, кто занимается производством или торговлей в Северной Корее.

Санкции, как отмечается, стали ответом на «провокационные, дестабилизирующие и репрессивные действия и политику правительства Северной Кореи». Главная цель новых запретов — не допустить попадание в КНДР средств, которые могут быть использованы в программах по созданию оружия массового поражения.