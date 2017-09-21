Трамп запретил американцам вести дела с теми, кто торгует с Северной Кореей

Белый Дом
19:22, 21 сентября 2017
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Президент США Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях против Северной Кореи. Указ опубликован на сайте Белого Дома.

Документ позволяет блокировать любые средства американцев (или расположенные в банках США), которые имеют отношения к зарубежным счетам, когда-либо использовавшимся северокорейскими гражданами или фирмами.

Помимо этого в США будет закрыт доступ для самолетов и судов, если они за последние полгода побывали в Северной Корее. Запрет также распространяется на суда, которые участвовали в перегрузке с судами из Северной Кореи. Исключение сделано для самолетов и судов, которыми владеют только американцы.

Минфин США в сотрудничестве с Госдепом также сможет вводить персональные санкции против тех, кто занимается производством или торговлей в Северной Корее.

Санкции, как отмечается, стали ответом на «провокационные, дестабилизирующие и репрессивные действия и политику правительства Северной Кореи». Главная цель новых запретов — не допустить попадание в КНДР средств, которые могут быть использованы в программах по созданию оружия массового поражения.

Новые санкции США введены после серии ракетных испытаний, которые КНДР осуществила за последние месяцы. Северная Корея продемонстрировала возможность запускать межконтинентальные баллистические ракеты, которые могут достичь территории соединенных штатов.
Помимо этого КНДР заявляет о способности создать достаточно компактной атомной бомбы для размещения на межконтинентальных ракетах. Пхеньян неоднократно заявлял, что первой их целью может стать американский остров Гуам в Тихом океане.

Северная Корея и США

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