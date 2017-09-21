Medium удалил пост Антона Розенберга про конфликт с братьями Дуровыми

С платформы Medium удалили пост Антона Розенберга, который называет себя бывшим топ-менеджером «ВКонтакте» и Telegram, про его конфликт с Николаем и Павлом Дуровыми.

В своем фейсбуке Розенберг написал, что получил от Medium уведомление со ссылкой на правила публикации. В частности, они запрещают раскрывать частную переписку без согласия всех ее участников. В посте Розенберга содержались скриншоты переписки с братьями Дуровыми.

Розенберг попросил подсказать ему, на какую площадку можно перенести его пост из Medium. «Пока на ум приходит только telegra.ph, но это реально будет „парадокс брадобрея“», — написал Розенберг.