Medium удалил пост Антона Розенберга про конфликт с братьями Дуровыми
С платформы Medium удалили пост Антона Розенберга, который называет себя бывшим топ-менеджером «ВКонтакте» и Telegram, про его конфликт с Николаем и Павлом Дуровыми.
В своем фейсбуке Розенберг написал, что получил от Medium уведомление со ссылкой на правила публикации. В частности, они запрещают раскрывать частную переписку без согласия всех ее участников. В посте Розенберга содержались скриншоты переписки с братьями Дуровыми.
Розенберг попросил подсказать ему, на какую площадку можно перенести его пост из Medium. «Пока на ум приходит только telegra.ph, но это реально будет „парадокс брадобрея“», — написал Розенберг.
Антон Розенберг оспаривает в суде свое увольнение из ООО «Телеграф» — компании, которой, по его утверждению, управляет Павел Дуров. Розенберг требует выплатить ему полтора миллиона рублей — невыплаченную зарплату и компенсацию морального вреда.
ООО «Телеграф» подало к Розенбергу встречный иск, обвинив его в разглашении коммерческой тайны и потребовав выплаты 100 миллионов рублей.
Павел Дуров утверждает, что не является владельцем ООО «Телеграф», а сотрудники Telegram не работают в российских компаниях.