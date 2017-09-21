Лидера «Христианского государства» отпустили после допроса

Лидера движения «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина отпустили на свободу после допроса по делу о поджоге автомобилей у адвокатской конторы Константина Добрынина, представляющего интересы режиссера Алексея Учителя. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, высказывания Калинина об Учителе и фильме «Матильда» переданы на экспертизу.

Под стражей остаются три фигуранта дела о поджоге автомобилей — Юрий Калинин (брат лидера «Христианского государства»), Александр Баянов и Денис Манталуца. По данным «Интерфакса», им предъявлено обвинение о статье «умышленное уничтожение имущества путем поджога из хулиганских побуждений».

При обыске у фигурантов дела нашли канистры с остатками горючей смеси и листовки с надписью «За Матильду гореть» — такие листовки были разбросаны у адвокатской конторы Добрынина во время поджога.