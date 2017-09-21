Лидера «Христианского государства» отпустили после допроса

Интерфакс
09:26, 21 сентября 2017
Требует подтверждения

Лидера движения «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина отпустили на свободу после допроса по делу о поджоге автомобилей у адвокатской конторы Константина Добрынина, представляющего интересы режиссера Алексея Учителя. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, высказывания Калинина об Учителе и фильме «Матильда» переданы на экспертизу.

Под стражей остаются три фигуранта дела о поджоге автомобилей — Юрий Калинин (брат лидера «Христианского государства»), Александр Баянов и Денис Манталуца. По данным «Интерфакса», им предъявлено обвинение о статье «умышленное уничтожение имущества путем поджога из хулиганских побуждений».

При обыске у фигурантов дела нашли канистры с остатками горючей смеси и листовки с надписью «За Матильду гореть» — такие листовки были разбросаны у адвокатской конторы Добрынина во время поджога.

Машины у московского офиса адвоката Константина Добрынина подожгли в ночь на 11 сентября. Пострадали два автомобиля, причем оба они, по словам адвоката, не принадлежат сотрудникам его конторы.
Александр Калинин в интервью «Медузе» рассказал, что к нему обращались люди, предлагавшие анонимно звонить в кинотеатры и сообщать о якобы заложенных бомбах, чтобы помешать прокату «Матильды». По мнению Калинина, именно с этими людьми может быть связана волна эвакуаций, которые проводят в городах по всей России с 10 сентября.

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