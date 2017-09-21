МВД подтвердило задержание лидера «Христианского государства». Его подозревают в поджоге машин у офиса адвоката Алексея Учителя

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что лидер движения «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин задержан по делу о поджоге автомобилей около адвокатской конторы Константина Добрынина, представляющего интересы режиссера Алексея Учителя.

Ранее «Интерфакс» сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что Калинина отпустили после допроса. Эта информация не подтверждается.

По делу о поджоге автомобилей также задержаны Юрий Калинин (брат лидера «Христианского государства»), Александр Баянов и Денис Манталуца. По данным «Интерфакса», им предъявлено обвинение по статье об умышленном уничтожении имущества путем поджога из хулиганских побуждений.

О предъявлении обвинения Александру Калинину пока не сообщалось.

РИА Новости сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что задержанный Александр Баянов дал признательные показания. Он рассказал о поджоге машин у офиса адвоката Добрынина, а также о попытке поджога кинотеатра в Ярославле.

По словам источника РИА Новости, Баянов рассказал, что в окна и двери киноклуба «Нефть» в Ярославле он с сообщниками забросил бутылки с горючей смесью. Видеоролик об этом был опубликован «Христианским государством». Однако гендиректор клуба «Нефть» Андрей Алексеев утверждал, что в действительности никакого пожара не было. «Это просто провокация», — сказал Алексеев про ролик.

Издание 76.ru сообщало, что около киноклуба «Нефть» подожгли урну для мусора.