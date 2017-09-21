МВД подтвердило задержание лидера «Христианского государства». Его подозревают в поджоге машин у офиса адвоката Алексея Учителя

Интерфакс
11:42, 21 сентября 2017
Надежный источник

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что лидер движения «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин задержан по делу о поджоге автомобилей около адвокатской конторы Константина Добрынина, представляющего интересы режиссера Алексея Учителя.

Ранее «Интерфакс» сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что Калинина отпустили после допроса. Эта информация не подтверждается.

По делу о поджоге автомобилей также задержаны Юрий Калинин (брат лидера «Христианского государства»), Александр Баянов и Денис Манталуца. По данным «Интерфакса», им предъявлено обвинение по статье об умышленном уничтожении имущества путем поджога из хулиганских побуждений.

О предъявлении обвинения Александру Калинину пока не сообщалось.

РИА Новости сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что задержанный Александр Баянов дал признательные показания. Он рассказал о поджоге машин у офиса адвоката Добрынина, а также о попытке поджога кинотеатра в Ярославле.

По словам источника РИА Новости, Баянов рассказал, что в окна и двери киноклуба «Нефть» в Ярославле он с сообщниками забросил бутылки с горючей смесью. Видеоролик об этом был опубликован «Христианским государством». Однако гендиректор клуба «Нефть» Андрей Алексеев утверждал, что в действительности никакого пожара не было. «Это просто провокация», — сказал Алексеев про ролик.

Издание 76.ru сообщало, что около киноклуба «Нефть» подожгли урну для мусора.

Автомобили около адвокатской конторы Константина Добрынина были подожжены в ночь на 11 сентября. Пострадали две машины. По словам Добрынина, ни одна из них не принадлежит сотрудникам конторы.
«Медуза» 14 сентября опубликовала интервью Александра Калинина, в котором лидер «Христианского государства» предупреждал, что некоторые люди готовы на «жесткие действия» против проката фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. «Может дойти и до страшного. У нас есть примеры великих святых, которые за богохульство и святотатство сажали на кол. У нас все-таки воинствующее христианство — православие», — заявил Калинин.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме