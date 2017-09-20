Журналистам запретили слушать показания генерала Феоктистова по делу Улюкаева

Суд по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева решил в закрытом режиме допросить генерала ФСБ Олега Феоктистова, которого называют инициатором уголовного преследования Улюкаева. Журналистов попросили покинуть зал заседаний.

Дело Улюкаева рассматривают в зале на четвертом этаже Замоскворецкого суда Москвы. Как сообщает «Медиазона», журналистов попросили спуститься на первый этаж. «Вы перекрыли коридор, вы можете что-то услышать», — заявил судебный пристав корреспондентам, которые оставались на четвертом этаже.

Защита Улюкаева выступила против допроса Феоктистова в закрытом режиме. «Речь идет о допросе лица, который на момент событий занимал должность в частной компании. Никаких обстоятельств, препятствующих его допросу в открытом заседании, я не вижу», — заявила адвокат Виктория Бурковская.