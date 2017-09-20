Журналистам запретили слушать показания генерала Феоктистова по делу Улюкаева

Медиазона
07:52, 20 сентября 2017
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Суд по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева решил в закрытом режиме допросить генерала ФСБ Олега Феоктистова, которого называют инициатором уголовного преследования Улюкаева. Журналистов попросили покинуть зал заседаний.

Кто такой генерал Феоктистов

Дело Улюкаева рассматривают в зале на четвертом этаже Замоскворецкого суда Москвы. Как сообщает «Медиазона», журналистов попросили спуститься на первый этаж. «Вы перекрыли коридор, вы можете что-то услышать», — заявил судебный пристав корреспондентам, которые оставались на четвертом этаже.

Защита Улюкаева выступила против допроса Феоктистова в закрытом режиме. «Речь идет о допросе лица, который на момент событий занимал должность в частной компании. Никаких обстоятельств, препятствующих его допросу в открытом заседании, я не вижу», — заявила адвокат Виктория Бурковская.

Алексея Улюкаева обвиняют в получении взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Генерал Олег Феоктистов в течение полугода возглавлял службу безопасности «Роснефти».
«Новая газета» писала, что именно Феоктистов был инициатором дела Улюкаева. Бывший министр на одном из заседаний суда обвинил Сечина и Феоктистова в провокации взятки.

Дело Алексея Улюкаева

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