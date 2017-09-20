США ужесточили правила выдачи виз

Соединенные Штаты ужесточили правила выдачи виз, сообщает The New York Times со ссылкой на телеграмму за подписью госсекретаря Рекса Тиллерсона, разосланную в американские дипмиссии.

Новые правила, следует из телеграммы, обязывают получившего визу в течение трех месяцев после въезда в США соблюдать заявленные им цели поездки. Ранее такое требование касалось лишь первого месяца пребывания в стране.

В случае, если получатель визы в течение трех месяцев изменит свои планы, например, устроится на работу, заключит брак с гражданином США или пойдет учиться, то это будет расцениваться как «заведомая ложь» при подаче заявки.

Таким образом, отмечает издание, нарушителям правил будет крайне сложно получить повторную визу, а если они на момент выявления нарушения будут все еще находиться на территории США, то им может грозить депортация.

Изменение заявленных целей поездки более чем через три месяца после въезда в США также является нежелательным, но не будет расцениваться как «заведомая ложь», говорится в телеграмме Тиллерсона.

The New York Times расценивает новые правила получения виз как очередной шаг администрации президента США Дональда Трампа по усилению контроля за легальной миграцией.