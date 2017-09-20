США ужесточили правила выдачи виз

The New York Times
06:14, 20 сентября 2017
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Соединенные Штаты ужесточили правила выдачи виз, сообщает The New York Times со ссылкой на телеграмму за подписью госсекретаря Рекса Тиллерсона, разосланную в американские дипмиссии.

Новые правила, следует из телеграммы, обязывают получившего визу в течение трех месяцев после въезда в США соблюдать заявленные им цели поездки. Ранее такое требование касалось лишь первого месяца пребывания в стране.

В случае, если получатель визы в течение трех месяцев изменит свои планы, например, устроится на работу, заключит брак с гражданином США или пойдет учиться, то это будет расцениваться как «заведомая ложь» при подаче заявки.

Таким образом, отмечает издание, нарушителям правил будет крайне сложно получить повторную визу, а если они на момент выявления нарушения будут все еще находиться на территории США, то им может грозить депортация.

Изменение заявленных целей поездки более чем через три месяца после въезда в США также является нежелательным, но не будет расцениваться как «заведомая ложь», говорится в телеграмме Тиллерсона.

The New York Times расценивает новые правила получения виз как очередной шаг администрации президента США Дональда Трампа по усилению контроля за легальной миграцией.

«Если кто-то приедет в США как турист, влюбится, выйдет замуж и подаст на грин-карту в течение 90 дней, то он получит отказ. Это значительное изменение правил», — заявила Дайана Риш из Ассоциации иммиграционных юристов (англ.яз.).

The New York Times
Президент США Дональд Трамп в начале 2017 года подписал указ о запрете въезда в США гражданам нескольких стран с преимущественно мусульманским населением, объяснив такой шаг необходимостью борьбы с терроризмом. Исполнение указа было заблокировано судами.
В начале июня сообщалось, что посольства США при рассмотрении заявок на визу могут потребовать у соискателей информацию об их аккаунтах в соцсетях, а также подробную биографию за последние несколько лет. Представители американской дипмиссии в России подтвердили эту информацию, подчеркнув, что новые требования касаются лишь доли процента обращающихся за визами.
Летом 2017 года после того, как МИД РФ потребовал сократить несколько сотен сотрудников американской дипмиссии в России, посольство США объявило, что с 1 сентября переносит выдачу всех неиммиграционных виз в Москву. Из-за того, что генконсульства США в России перестали выдавать визы срок их получения, как ожидается, резко увеличится.

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