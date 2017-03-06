Закажите цветы на 8 Марта! Всем читателям «Медузы» -10% floraexpress.ru
истории

Разлогиниться и сжечь сим-карту Американские пограничники требуют от пассажиров предоставить доступ к телефонам и аккаунтам в соцсетях. И это законно

Meduza
13:28, 6 марта 2017
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Фото: Paul J. Richards / AFP / Scanpix / LETA

В январе 2017 года в аэропорту Хьюстона задержали инженера NASA. Ученый возвращался из заграничной поездки, и на въезде в США сотрудник пограничной службы потребовал, чтобы тот сообщил ему пин-код от телефона. Телефон принадлежал работодателю и содержал секретную информацию, но инженеру пришлось подчиниться. С тех пор стало известно еще о нескольких подобных случаях: пограничники требовали от въезжающих пароли от электронных устройств и аккаунтов в соцсетях. Как оказалось, эти требования вполне законны — в приграничных зонах некоторые пункты американской конституции, гарантирующие защиту граждан от подобного обращения, «работают не в полную силу».

The New York Times приводит следующий пример задержания на границе: в феврале 34-летнего Хаисама Эльшаркави, гражданина США, задержали в аэропорту Лос-Анджелеса перед вылетом в Саудовскую Аравию. На него надели наручники и допрашивали, требуя сказать пароль от телефона. Через три часа, когда его самолет уже вылетел, Эльшаркави отпустили, не предъявив обвинений — но лишь после того, как он позволил пограничнику открыть телефон и в течение 15 минут рассматривать фотографии и записи в соцсетях.

«Я часто путешествую, и никогда ни о чем подобном меня не просили, — рассказал Эльшаркави. — У меня там хранятся личные фотографии, и по-моему это нормально, я имею на это право. Это же мой телефон».

От необоснованных обысков и задержаний граждан США защищает четвертая поправка к конституции, а пятая поправка гарантирует право человека не свидетельствовать против самого себя. Поэтому, к примеру, сотрудники служб безопасности американских аэропортов не имеют права требовать, чтобы пассажиры предоставили им доступ к содержимому своих мобильных телефонов и компьютеров. Однако такое право есть у сотрудников погранично-таможенной службы США.

В теории, заставить пассажира отдать пароли силой пограничники не могут — но могут «настойчиво порекомендовать» сделать это добровольно, пригрозив серьезными неприятностями. Как пишет издание Nextgov, которое в феврале 2017 года сообщило о задержании в хьюстонском аэропорту инженера NASA Сидда Бикканнавара, погранично-таможенная служба (в отличие от служб безопасности аэропортов) работает в «серой зоне», внутри которой действие четвертой и пятой поправок «ограничено».

Многие СМИ, писавшие об истории Сидда Бикканнавара, обвинили пограничников в злоупотреблении, а саму историю связали с приходом к власти Дональда Трампа. В действительности подобными полномочиями американские пограничники пользуются достаточно давно (как минимум, с 2009 года). В июле 2016-го погранично-таможенная служба даже потребовала расширить их, предоставив сотрудникам право требовать от пассажиров пароли от их аккаунтов в соцсетях — чтобы облегчить выявление людей, связанных с террористическими организациями.

В последнее время количество подобных проверок увеличилось — только в феврале СМИ писали о нескольких таких историях. Граждан США пограничники, получив нужную информацию, пропускали в страну (права не пропустить гражданина у них нет); иностранцев отправляли обратно — даже если те соглашались сообщить пин-код от телефона. Зачем пограничникам эти сведения, неясно — но хранить их они могут долго (по оценкам Nextgov — до 75 лет), и, как пишет Engadget, никто не застрахован от злоупотреблений. Например, получив пароль от одного устройства, недобросовестный пограничник может попытаться получить любую информацию о человеке, ведь многие используют один и тот же пароль для разных устройств и аккаунтов.

Большинство изданий сходится в том, что подобные требования неправильны — как и другие правила, ведущие к злоупотреблениям в аэропортах (например, никто не может помешать сотруднику службы безопасности обыскать человека просто потому, что он показался ему привлекательным — или ему захотелось его унизить). Однако единого мнения о том, как вести себя пассажиру, если от него требуют предоставить личные данные, нет.

Самая простая схема — путешествовать с телефоном, который не привязан ни к одному аккаунту, где хранится хоть сколько-нибудь чувствительная для вас информация. Если в поездке эта информация вам понадобится, лучше хранить ее в в зашифрованном виде в облаке. В любом случае, из всех приложений перед выездом следует разлогиниться.

Журнал Wired предлагает позаботиться о том, чтобы никто не смог получить доступ к вашим устройствам и аккаунтам, включая вас самих. Для этого следует установить двухфакторную аутентификацию через SMS, а нужную сим-карту отправить себе по почте — таким образом, в аэропорту у вас при себе ее не будет, но через некоторое время вы ее получите и снова сможете попасть в свои аккаунты. Более радикальный вариант — попросту уничтожить симку, а доступ восстановить с помощью бэкап-кодов.

Mashable предупреждает, что если американские пограничники по каким-то причинам решили получить доступ к вашей личной информации, лучше не сопротивляться, в противном случае вас ждут серьезные неприятности. Также издание не советует лгать (это серьезное преступление) или ставить на электронные устройства необычные механизмы защиты доступа (это лишь разозлит пограничников).

Константин Бенюмов

Константин Бенюмов