Поклонская приписала себе заслугу в задержании лидера «Христианского государства»

Поклонская утверждает, что «осуждала и осуждает» призывы Калинина к насилию. «Проявление экстремизма в данном вопросе — это часть определенного плана, направленного на дестабилизацию общества, разобщение людей, дискредитацию православных верующих», — пояснила депутат.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина задержали по ее запросу. Об этом сообщает РБК.

Калинина задержали ранее 20 сентября по подозрению к причастности к поджогу автомобилей у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя. Помимо него задержали еще три человека. По данным РИА Новости, у Калинина нашли листовки «За „Матильду“ гореть», которые разбросали у офиса адвоката Учителя Константина Добрынина, где сожгли два автомобиля.

Процессуальный статус Калинина не уточняется. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, на него могут завести дело об экстремизме.

«Христианское государство — Святая Русь» угрожало сжечь кинотеатры, которые покажут фильм Учителя «Матильда». Учитель, а также два депутата Госдумы просили ФСБ и МВД проверить «православных активистов». Поклонская, выступавшая против «Матильды», ранее не упоминала своих запросов по «Христианскому государству».

Позицию Поклонской и «православных активистов» резко осуждал министр культуры Владимир Мединский. Он попросил полицию обеспечить безопасность зрителей.