Россия попросила экстрадировать из Греции россиянина, которого хотят судить в США. Он готов отправиться на родину

Россия попросила выдать ей россиянина Александра Винника, задержанного в Греции по запросу США. Об этом стало известно 19 сентября во время закрытого заседания суда, где рассматривалось ходатайство Штатов об экстрадиции Винника.

США считают, что Винник причастен к отмыванию четырех миллиардов долларов через биткоин-биржу BTC-e. Как заявил адвокат россиянина, в России его клиента также обвиняют в мошенничестве, но по другому делу. Что это за дело, неизвестно. На заседании суда 19 сентября Винник заявил, что не будет оспаривать экстрадицию в Россию.