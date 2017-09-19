Россия попросила экстрадировать из Греции россиянина, которого хотят судить в США. Он готов отправиться на родину

The Associated Press
14:42, 19 сентября 2017
Надежный источник

Россия попросила выдать ей россиянина Александра Винника, задержанного в Греции по запросу США. Об этом стало известно 19 сентября во время закрытого заседания суда, где рассматривалось ходатайство Штатов об экстрадиции Винника.

США считают, что Винник причастен к отмыванию четырех миллиардов долларов через биткоин-биржу BTC-e. Как заявил адвокат россиянина, в России его клиента также обвиняют в мошенничестве, но по другому делу. Что это за дело, неизвестно. На заседании суда 19 сентября Винник заявил, что не будет оспаривать экстрадицию в Россию.

«Моего клиента уведомили о запросе об экстрадиции со стороны России. Он заявил, что согласен вернуться на родину», — заявил адвокат Александра Винника.

The Associated Press
Александра Винника задержали в Греции 25 июля по запросу США. Американские власти обвиняют его не только в отмывании денег, но и в причастности к наркоторговле и другим преступлениям. Представители BTC-e заявляли, что Винник не причастен к их сервису. Власти США считают его владельцем биржи.

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