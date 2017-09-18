Суд активистки Евдокии Романовой за репост статей The Guardian и BuzzFeed об ЛГБТ перенесли

Поправка. Новость о решении суда по делу Евдокии Романовой была написана на основе заметки «Роскомсвободы», которую затем удалили. Сама Романова заявила «Медузе», что заседание суда перенесено из-за технических ошибок. Приносим извинения читателям.

Судья Кировского районного суда Самары Елена Жукова оштрафовала активистку Евдокию Романову на 100 тысяч рублей по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (часть 2 статьи 6.21 КоАП).

Штраф 100 тысяч рублей — максимальное возможное наказание по этой статье для физических лиц.

В административном деле против Романовой значатся пять ссылок и репостов «ВКонтакте», в том числе текст британской The Guardian об ирландском референдуме о легализации однополых браков и статья американского BuzzFeed о выставке про ЛГБТ-подростков в Санкт-Петербурге.