Суд активистки Евдокии Романовой за репост статей The Guardian и BuzzFeed об ЛГБТ перенесли
Поправка. Новость о решении суда по делу Евдокии Романовой была написана на основе заметки «Роскомсвободы», которую затем удалили. Сама Романова заявила «Медузе», что заседание суда перенесено из-за технических ошибок. Приносим извинения читателям.
Судья Кировского районного суда Самары Елена Жукова оштрафовала активистку Евдокию Романову на 100 тысяч рублей по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (часть 2 статьи 6.21 КоАП).
Штраф 100 тысяч рублей — максимальное возможное наказание по этой статье для физических лиц.
В административном деле против Романовой значатся пять ссылок и репостов «ВКонтакте», в том числе текст британской The Guardian об ирландском референдуме о легализации однополых браков и статья американского BuzzFeed о выставке про ЛГБТ-подростков в Санкт-Петербурге.
Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних действует в России с 2013 года. За это время оштрафовали 15 человек.
В 2017 году ЕСПЧ признал этот российский закон дискриминационным.