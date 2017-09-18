«Это же их выбор». Министр Силуанов объяснил, почему не надо повышать пенсии работающим пенсионерам
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам не ухудшит их положение. «Это же их выбор», — сказал глава Минфина, выступая на заседании комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Присутствовавший на заседании глава Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук в ответ заметил, что россиянам приходится работать на пенсии из-за нужды. «Это не их выбор, а нужда. Попробуйте выжить на 6200. Это нужда. И на семь тысяч. Нужда заставляет делать выбор», — сказал Мохначук.
Силуанов ответил: «Не могу согласиться. Каждый пенсионер принимает решение — работать, вести активный образ жизни или уйти на пенсию».
«По работающим пенсионерам у нас предусмотрен и сейчас есть рост реальных зарплат большими темпами, чем рост инфляции. Это продолжится и в следующем году. И пенсионеры, которые работают, у них есть возможность иметь больше средств и доходов. Прирост будет выше инфляции», — сказал Силуанов.