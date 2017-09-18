«Это же их выбор». Министр Силуанов объяснил, почему не надо повышать пенсии работающим пенсионерам

РИА Новости
14:24, 18 сентября 2017
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Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам не ухудшит их положение. «Это же их выбор», — сказал глава Минфина, выступая на заседании комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Присутствовавший на заседании глава Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук в ответ заметил, что россиянам приходится работать на пенсии из-за нужды. «Это не их выбор, а нужда. Попробуйте выжить на 6200. Это нужда. И на семь тысяч. Нужда заставляет делать выбор», — сказал Мохначук.

Силуанов ответил: «Не могу согласиться. Каждый пенсионер принимает решение — работать, вести активный образ жизни или уйти на пенсию».

«По работающим пенсионерам у нас предусмотрен и сейчас есть рост реальных зарплат большими темпами, чем рост инфляции. Это продолжится и в следующем году. И пенсионеры, которые работают, у них есть возможность иметь больше средств и доходов. Прирост будет выше инфляции», — сказал Силуанов.

РИА Новости
Индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена в проекте бюджета на 2018–2020 годы, который правительство России одобрило 18 сентября. Пенсионерам, которые не работают, выплаты проиндексируют на 3,7 процента с 1 января 2018 года.
В начале 2017 года российские пенсионеры получили единовременную выплату в пять тысяч рублей вместо индексации пенсий. По оценкам РБК, такое решение было выгодно государству и невыгодно пенсионерам.
12 сентября газета «Ведомости» сообщила, что в 2018–2020 годах, согласно прогнозу Минэкономразвития, пенсии в реальном выражении сократятся.

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