Минэкономразвития предсказало сокращение пенсий в реальном выражении в течение трех лет

Макропрогноз Минэкономразвития предполагает сокращение пенсий россиян в реальном выражении в 2018–2020 годах. Об этом со ссылкой на текст документа пишут «Ведомости», достоверность данных газете подтвердили два неназванных федеральных чиновника.

По прогнозу МЭР, в 2018 году пенсии сократятся на 0,7%, и затем еще на 0,6% ежегодно.

Основной вклад в уменьшение выплат в реальном выражении внесет отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам — эта мера снижает общий реальный рост пенсий на почти один процентный пункт. Пенсии неработающих пенсионеров сократятся только в 2018 году — на 0,1%, а затем останутся неизменными.

Один из участвовавших в обсуждении прогнозов чиновник заявил «Ведомостям», что говорить о снижении всех пенсий сразу некорректно. Он напомнил, что у работающих пенсионеров есть основной доход. В прогнозе МЭР сказано, что с учетом основного заработка доход работающих пенсионеров в реальном выражении будет увеличиваться, но медленнее, чем доходы всего населения.