Минэкономразвития: в ближайшие 20 лет роста пенсий не будет

Минэкономразвития в целевом варианте макропрогноза до 2035 года ожидает почти нулевой реальный рост пенсий, пишут «Ведомости», которым удалось ознакомиться с проектом документа.

В прогнозе говорится, что до 2022 года пенсии в реальном выражении будут сокращаться. Возобновление их роста ожидается лишь в 2024 году. К 2035 году ожидается рост пенсий до 2,5 процента, при этом они окажутся ниже уровня 2013 года на 4 процента.

В пересчете на сегодняшние рубли, подсчитали «Ведомости», средняя страховая пенсия в 2035 году составит чуть более 13 тысяч рублей, а пенсия неработающего пенсионера — около 15,5 тысячи рублей. Индексация пенсий работающим пенсионерам в прогнозе до 2035 года не предусмотрена.

В прогноз Минэкономразвития заложено повышение пенсионного возраста в РФ — до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Такая мера, ожидает ведомство, приведет к сокращению числа пенсионеров к 2035 году на 23 процента, или на 7 миллионов человек, по сравнению с 2017 годом. При этом соотношение пенсии и зарплаты (коэффициент замещения) упадет с текущих 35 процентов до 22 процентов.

Реальные доходы населения, по прогнозу Минэкономразвития, вернутся к уровню 2013 года лишь в 2022 году. Экономика страны к 2026 году, ожидает ведомство, вырастет на 3,5 процента, но затем темпы роста снизятся.