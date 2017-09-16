Жительницу Аргуна, которая после угроз пыталась уехать в Норвегию, задержали для допроса в Чечне

22-летняя Луиза Дудуркаева, которая летом после угроз уехала из Чечни и по дороге в Норвегию была задержана в Минске, 15 сентября была доставлена в отдел полиции в чеченском городе Аргун. Об этом сообщил сайт «Кавказ.Реалии» со ссылкой на сотрудника местной некоммерческой организации.

По информации издания, Дудуркаеву вместе с родителями привезли в отделение около 16 часов по Москве. Информации об их выходе из полиции нет.

Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина, в свою очередь, сообщила в фейсбуке, что Дудуркаева была задержана для «ночного допроса» — такие допросы, как утверждает она, «проходят с особым пристрастием и участием высокопоставленных чеченских чиновников» и с применением насилия. По информации Милашиной, задержание Дудуркаевой санкционировало «руководство республики».