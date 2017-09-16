Жительницу Аргуна, которая после угроз пыталась уехать в Норвегию, задержали для допроса в Чечне

22-летняя Луиза Дудуркаева, которая летом после угроз уехала из Чечни и по дороге в Норвегию была задержана в Минске, 15 сентября была доставлена в отдел полиции в чеченском городе Аргун. Об этом сообщил сайт «Кавказ.Реалии» со ссылкой на сотрудника местной некоммерческой организации.
По информации издания, Дудуркаеву вместе с родителями привезли в отделение около 16 часов по Москве. Информации об их выходе из полиции нет.
Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина, в свою очередь, сообщила в фейсбуке, что Дудуркаева была задержана для «ночного допроса» — такие допросы, как утверждает она, «проходят с особым пристрастием и участием высокопоставленных чеченских чиновников» и с применением насилия. По информации Милашиной, задержание Дудуркаевой санкционировало «руководство республики».
Луиза Дудуркаева тайно уехала из Чечни в конце июня 2017 года. По информации СМИ, это произошло после того, как она начала получать угрозы — как в соцсетях, так и на улице. Как рассказывали
правозащитники, она по интернету обратилась за помощью психологов.
Девушке якобы писали, что она «ведет себя не как чеченка» и «таких, как она, надо закапывать»; предположительно, это делали участники сообщества «Карфаген», которые называют себя борцами за нравственность в чеченском обществе.
Родственники начали разыскивать Луизу Дудуркаеву; в интернете публиковались объявления о ее розыске. В августе паблик Mash (связан с «Лайфом») писал, что она была завербована террористами и, якобы «по данным ФСБ, направляется в Сирию для вступления в ИГИЛ».
Дудуркаева, у которой не было загранпаспорта, получила проездные документы беженца в Норвегии. В начале сентября она отправилась туда из Мурманска, где провела два месяца, через Москву, Минск и Хельсинки.
В Минске после прохождения паспортного контроля ее задержали; оказалось что в аэропорт приехал ее отец. После разговора с ним и матерью по телефону девушка заявила сопровождавшим ее юристу и психологу, что не поедет в Норвегию и возвращается домой. По словам психолога, она была «крайне подавлена» и «вся в слезах».