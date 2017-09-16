В Дувре задержали подозреваемого по делу о взрыве в лондонском метро

В английском городе Дувре утром 16 сентября был задержан 18-летний мужчина, подозреваемый по делу о теракте в лондонском метро.

Подозреваемый был задержан в порту. Полиция предполагает, что он пытался покинуть Великобританию.

Какую роль, по мнению следствия, он сыграл в организации преступления, пока не уточняется.