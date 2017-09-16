В Дувре задержали подозреваемого по делу о взрыве в лондонском метро

Полиция Лондона
09:53, 16 сентября 2017
Надежный источник

В английском городе Дувре утром 16 сентября был задержан 18-летний мужчина, подозреваемый по делу о теракте в лондонском метро.

Подозреваемый был задержан в порту. Полиция предполагает, что он пытался покинуть Великобританию.

Какую роль, по мнению следствия, он сыграл в организации преступления, пока не уточняется.

Утром 15 сентября в вагоне лондонского метро взорвалась самодельная бомба. Пострадали 29 человек — большая часть из них получила ожоги. Взрыв признали терактом; сообщалось, что полиция установила личность подозреваемого.
Ответственность за взрыв взяли на себя террористы из «Исламского государства». Власти Великобритании повысили оценку уровня террористической угрозы с «серьезного» до «критического», который означает ожидание неминуемой атаки.

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