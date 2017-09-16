В Дувре задержали подозреваемого по делу о взрыве в лондонском метро
В английском городе Дувре утром 16 сентября был задержан 18-летний мужчина, подозреваемый по делу о теракте в лондонском метро.
Подозреваемый был задержан в порту. Полиция предполагает, что он пытался покинуть Великобританию.
Какую роль, по мнению следствия, он сыграл в организации преступления, пока не уточняется.
Утром 15 сентября в вагоне лондонского метро взорвалась самодельная бомба. Пострадали 29 человек — большая часть из них получила ожоги. Взрыв признали терактом; сообщалось, что полиция установила личность подозреваемого.
Ответственность за взрыв взяли на себя террористы из «Исламского государства». Власти Великобритании повысили оценку уровня террористической угрозы с «серьезного» до «критического», который означает ожидание неминуемой атаки.