Самый читаемый российский телеграм-канал «Бывшая» продали второй раз за месяц

Владелец телеграм-канала «Бывшая» Юрий Корб продал его через две недели после покупки. Об этом сообщает vc.ru.

Корб не уточнил, сколько успел заработать на канале. Как пояснил Корб, продать канал он решил из-за того, что «появилось много аспектов и нюансов».

«Бывшую» купили владельцы сообщества «ВКонтакте» 4ch и одноименного телеграм-канала за 5,5 миллиона рублей. Администраторы группы, не назвавшие свои имена, рассказали, что «решили развиваться в этом направлении».