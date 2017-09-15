Самый читаемый российский телеграм-канал «Бывшая» продали второй раз за месяц
Владелец телеграм-канала «Бывшая» Юрий Корб продал его через две недели после покупки. Об этом сообщает vc.ru.
Корб не уточнил, сколько успел заработать на канале. Как пояснил Корб, продать канал он решил из-за того, что «появилось много аспектов и нюансов».
«Бывшую» купили владельцы сообщества «ВКонтакте» 4ch и одноименного телеграм-канала за 5,5 миллиона рублей. Администраторы группы, не назвавшие свои имена, рассказали, что «решили развиваться в этом направлении».
«Бывшую» создал стендап-комик Артур Чапарян в июне 2017 года. В канале публикуются стереотипные цитаты из сообщений бывших девушек после расставания.
На момент написания заметки у канала было 92 тысячи подписчиков. По данным «Медиалогии», это самый читаемый российский телеграм-канал: в августе каждый пост читали в среднем 290 тысяч человек.
30 августа Чапарян продал свой канал Корбу за 1,2 миллиона рублей. По его словам, он решился на продажу из-за того, что «устал» и «выбрал деньги». На следующий день в «Бывшей» появились рекламные посты, которые раскритиковали читатели.