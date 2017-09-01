В телеграм-канале «Бывшая» появилась сомнительная реклама. В твиттере придумали еще несколько безумных объявлений

Стендап-комик Артур Чапарян в конце августа продал телеграм-канал «Бывшая» за 1,2 миллиона рублей. «Бывшая» — канал, в котором появляются стереотипные сообщения от лица бывших девушек; это самый популярный телеграм-канал в Рунете — каждое сообщение в среднем видят почти по 300 тысяч человек (при 80 тысячах подписчиков).

1 сентября подписчики «Бывшей» обнаружили в нем рекламный пост. Реклама появлялась в канале и раньше, но на этот раз проект рекламировал некий проект «Устинов троллит».

Теперь "бывшая" пиарит прокремлевские каналы. Круто, отписываюсь pic.twitter.com/nKcxN1S3E7 — ане не (@rukh_ruchba) September 1, 2017

По всей видимости, пользователи начали активно отписываться от «Бывшей» (в нем было больше 80 тысяч подписчиков, а на момент написания заметки осталось 79 тысяч). Реклама вскоре была удалена.

SMM-менеджер канала RTVI Роман Бордунов предложил в твиттере тексты для новых рекламных постов, которые имитируют общий стиль канала «Бывшая». И несколько десятков его читателей предложили свои варианты! Через «Бывшую» предлагали рекламировать оружие, двери, страховые компании и даже похоронные венки.

Давайте придумаем для "Бывшей" еще классных рекламных постов.



- Привет))) с 23 февраля, защитник.) лучшие огнестрелы продаются здесь: — Рома Бордунов (@romabordunov) September 1, 2017

- Привет))) слышала у тебя кто-то умер(((( кстати, сейчас скидка на венки вот тут: — Ильин Антон (@vyatski_kvas) September 1, 2017

Привет)) я беременна 🤰🏼да опять

Шутка)))))😂😂😂💁🏼

Кстати, лучшие шутки тут>> — T͡he❄️d❄️ŗę ̕ (@fedormikhailov) September 1, 2017

Привет ^^ Может снова откроем двери в наши отношения?



Кстати, о дверях: Открылся магазин "Мир дверей" на Вернадского, жду тебя там. Мяу. — Денис Ахмадиев (@ahmadiev) September 1, 2017

привет. слушай, насчет того, что между нами произошло..никто от этого не застрахован.. кроме клиентов этой страховой компании: — матур алтын чакчак (@marusya_blinova) September 1, 2017

Выпила вина и почему-то вспомнила о тебе....)))) кстати в этом магазине такой классный выбор: — банальность зла (@SisterOle) September 1, 2017

Привет) сегодня видела рекламу роллтон и там был парень - вылитый ты 😉

Подробнее о том, как стать волонтером Навальный 20!8 читай тут (18+): — T͡he❄️d❄️ŗę ̕ (@fedormikhailov) September 1, 2017

Привет!помнишь,сколько вечеров мы провели на кухне?так вот,я окончательно тебя забыла, ведь теперь у меня новый гарнитур от *ссылка* — Гульнара (@Sugary_liar) September 1, 2017

привет)) помнишь я с твоим братом из Воронежа тебе изменила?

Новый трек МС Воронеж по ссылке : — ( ) (@Bogged_boroda) September 1, 2017