шапито

В телеграм-канале «Бывшая» появилась сомнительная реклама. В твиттере придумали еще несколько безумных объявлений

Meduza
13:26, 1 сентября 2017

Стендап-комик Артур Чапарян в конце августа продал телеграм-канал «Бывшая» за 1,2 миллиона рублей. «Бывшая» — канал, в котором появляются стереотипные сообщения от лица бывших девушек; это самый популярный телеграм-канал в Рунете — каждое сообщение в среднем видят почти по 300 тысяч человек (при 80 тысячах подписчиков).

1 сентября подписчики «Бывшей» обнаружили в нем рекламный пост. Реклама появлялась в канале и раньше, но на этот раз проект рекламировал некий проект «Устинов троллит».

По всей видимости, пользователи начали активно отписываться от «Бывшей» (в нем было больше 80 тысяч подписчиков, а на момент написания заметки осталось 79 тысяч). Реклама вскоре была удалена.

SMM-менеджер канала RTVI Роман Бордунов предложил в твиттере тексты для новых рекламных постов, которые имитируют общий стиль канала «Бывшая». И несколько десятков его читателей предложили свои варианты! Через «Бывшую» предлагали рекламировать оружие, двери, страховые компании и даже похоронные венки.

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме