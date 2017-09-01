В телеграм-канале «Бывшая» появилась сомнительная реклама. В твиттере придумали еще несколько безумных объявлений
Стендап-комик Артур Чапарян в конце августа продал телеграм-канал «Бывшая» за 1,2 миллиона рублей. «Бывшая» — канал, в котором появляются стереотипные сообщения от лица бывших девушек; это самый популярный телеграм-канал в Рунете — каждое сообщение в среднем видят почти по 300 тысяч человек (при 80 тысячах подписчиков).
1 сентября подписчики «Бывшей» обнаружили в нем рекламный пост. Реклама появлялась в канале и раньше, но на этот раз проект рекламировал некий проект «Устинов троллит».
31.08 "Telegram-канал #Бывшая продан за 1,2 млн.₽"— Кирилл Лоу (@kirill_law) September 1, 2017
01.09🤷♂️: pic.twitter.com/JD2Yd133IU
Теперь "бывшая" пиарит прокремлевские каналы. Круто, отписываюсь pic.twitter.com/nKcxN1S3E7— ане не (@rukh_ruchba) September 1, 2017
По всей видимости, пользователи начали активно отписываться от «Бывшей» (в нем было больше 80 тысяч подписчиков, а на момент написания заметки осталось 79 тысяч). Реклама вскоре была удалена.
SMM-менеджер канала RTVI Роман Бордунов предложил в твиттере тексты для новых рекламных постов, которые имитируют общий стиль канала «Бывшая». И несколько десятков его читателей предложили свои варианты! Через «Бывшую» предлагали рекламировать оружие, двери, страховые компании и даже похоронные венки.
Давайте придумаем для "Бывшей" еще классных рекламных постов.— Рома Бордунов (@romabordunov) September 1, 2017
- Привет))) с 23 февраля, защитник.) лучшие огнестрелы продаются здесь:
- Привет))) слышала у тебя кто-то умер(((( кстати, сейчас скидка на венки вот тут:— Ильин Антон (@vyatski_kvas) September 1, 2017
Привет)) я беременна 🤰🏼да опять— T͡he❄️d❄️ŗę ̕ (@fedormikhailov) September 1, 2017
Шутка)))))😂😂😂💁🏼
Кстати, лучшие шутки тут>>
Привет ^^ Может снова откроем двери в наши отношения?— Денис Ахмадиев (@ahmadiev) September 1, 2017
Кстати, о дверях: Открылся магазин "Мир дверей" на Вернадского, жду тебя там. Мяу.
привет. слушай, насчет того, что между нами произошло..никто от этого не застрахован.. кроме клиентов этой страховой компании:— матур алтын чакчак (@marusya_blinova) September 1, 2017
Выпила вина и почему-то вспомнила о тебе....)))) кстати в этом магазине такой классный выбор:— банальность зла (@SisterOle) September 1, 2017
Привет) сегодня видела рекламу роллтон и там был парень - вылитый ты 😉— T͡he❄️d❄️ŗę ̕ (@fedormikhailov) September 1, 2017
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Привет!помнишь,сколько вечеров мы провели на кухне?так вот,я окончательно тебя забыла, ведь теперь у меня новый гарнитур от *ссылка*— Гульнара (@Sugary_liar) September 1, 2017
привет)) помнишь я с твоим братом из Воронежа тебе изменила?— ( ) (@Bogged_boroda) September 1, 2017
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Привет. Знаю, что у тебя половина трусов старые, половина рваные.— Деморализация (@Demora1ization) September 1, 2017
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