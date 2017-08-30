Самый популярный российский телеграм-канал продали за миллион рублей
Владелец телеграм-канала «Бывшая», стендап-комик Артур Чапарян продал его за 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщает vc.ru.
По словам Чапаряна, он «устал и выбрал деньги». Чапарян уточнил, что за неполные три месяца заработал на рекламных постах меньше миллиона рублей.
Купил канал некий Юра Корб, занимающийся раскруткой каналов. Ему также принадлежит канал «Английский язык» с 95 тысячами подписчиков.
«Бывшая» — канал со стереотипными цитатами из сообщений девушек после расставания. Чапарян завел его в июне 2017 года, на момент написания заметки у канала было более 75 тысяч подписчиков.
По данным «Медиалогии», «Бывшая» — самый читаемый российский телеграм-канал. В июле каждый пост в среднем набирал по 290 тысяч просмотров.