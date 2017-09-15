На костромского полицейского завели дело за избиение волонтера штаба Навального

Управление Следственного комитета по Костромской области возбудило уголовное дело в отношении полицейского, напавшего на мужчину на Октябрьской площади.

Как уточняет «Медиазона», пострадавшим был волонтер штаба политика Алексея Навального Александр Зыков. 5 августа 2017 года он вместе с другими активистами вышел на площадь и установил агитационный куб.

По информации издания, к ним подошли местные чиновники в сопровождении полицейских и потребовали прекратить агитацию за Навального. Когда Зыков стал снимать их на видео, мужчина ударил активиста головой в лицо и разбил бровь. Сам он якобы представился майором Эдуардом Волковым.

В релизе СК не называются имена полицейского и пострадавшего. Поясняется лишь, что «сотрудник полиции применил к мужчине физическую силу».

На сотрудника МВД завели уголовное дело о превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия (часть 3 статьи 286, предполагает до 10 лет лишения свободы).