Алексей Учитель пожаловался в ФСБ после интервью лидера «Христианского государства»

Режиссер Алексей Учитель написал заявление на имя главы ФСБ Александра Бортникова против лидера движения «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина. Об этом рассказал адвокат режиссера Константин Добрынин.

Поводом для обращения в ФСБ стало интервью Калинина «Медузе», опубликованное 14 сентября. В заявлении, в частности, указано, что Калинин оправдывает насилие для запрета фильма Учителя «Матильда» и построения в России общества по примеру Ирана.

Учитель попросил главу ФСБ привлечь ответственных по статье о теракте. Идет ли речь о Калинине, не уточняется.

Обновление. После выхода материала Александр Калинин заявил радиостанции «Говорит Москва», что не призывал в интервью «Медузе» «сажать на кол» Алексея Учителя. Таких заявлений он действительно не делал: Калинин говорил, что есть люди, которые считают, что насилие в отношении режиссера может быть оправдано. О том, что в интервью Калинина предлагается «посадить на кол» Алексея Учителя, написал в заявлении в ФСБ Константин Добрынин, следует из сообщения RNS.