Ведущая криптовалютная биржа Китая объявила о прекращении торгов. Курс биткоина резко снизился

Одна из крупнейших криптовалютных бирж Китая BTCC объявила, что с 30 сентября прекратит торги на своей платформе для местных пользователей.

В старейшей китайской бирже пояснили, что решение связано с указом китайских властей о запрете на проведение . В BTCC добавили, что это не коснется других продуктов, включая работу майнингового пула. Международные торги также не попали под запрет.

После объявления BTCC курс биткоина упал ниже $3600, хотя до этого торговался в пределах $3800-3900.