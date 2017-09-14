Ведущая криптовалютная биржа Китая объявила о прекращении торгов. Курс биткоина резко снизился
Одна из крупнейших криптовалютных бирж Китая BTCC объявила, что с 30 сентября прекратит торги на своей платформе для местных пользователей.
В старейшей китайской бирже пояснили, что решение связано с указом китайских властей о запрете на проведение ICO. В BTCC добавили, что это не коснется других продуктов, включая работу майнингового пула. Международные торги также не попали под запрет.
После объявления BTCC курс биткоина упал ниже $3600, хотя до этого торговался в пределах $3800-3900.
Китайские власти объявили о запрете ICO 4 сентября. Организации и физические лица, уже завершившие размещение, обязали вернуть средства инвесторам.
8 сентября китайский журнал Caixin, а позднее Bloomberg сообщили, что в стране запретят торги криптовалютами на местных биржах. По данным журнала Yicai, власти выдали устное распоряжение прекратить операции с конца сентября.
До решения китайских властей по ограничению оборота криптовалют курс биткоина поднимался до $5000.