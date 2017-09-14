Россия и Белоруссия начали учения «Запад-2017». В них участвуют более 12 тысяч человек

На территории России и Белоруссии начались военные учения «Запад-2017», говорится в сообщении Минобороны, поступившем в «Медузу».

В рамках учений, сообщило Минобороны РФ, будут проведены «розыгрыши тактических эпизодов с боевыми стрельбами, широким применением сил и средств авиации и войск ПВО» на трех российских и шести белорусских полигонах.

Ранее стало известно, что по сценарию учений, российские и белорусские войска будут противостоять коалиции вымышленных западных стран Вейшнории, Весбарии и Лубении, которые хотят дестабилизировать обстановку на территории Белоруссии.

В учениях задействованы 12,7 тысячи военнослужащих (около 7,2 тысячи человек от Белоруссии и около 5,5 тысячи человек от России), до 70 вертолетов и самолетов, около 250 танков и 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов и до 10 боевых кораблей.