Россия и Белоруссия начали учения «Запад-2017». В них участвуют более 12 тысяч человек

На территории России и Белоруссии начались военные учения «Запад-2017», говорится в сообщении Минобороны, поступившем в «Медузу».
В рамках учений, сообщило Минобороны РФ, будут проведены «розыгрыши тактических эпизодов с боевыми стрельбами, широким применением сил и средств авиации и войск ПВО» на трех российских и шести белорусских полигонах.
Ранее стало известно, что по сценарию учений, российские и белорусские войска будут противостоять коалиции вымышленных западных стран Вейшнории, Весбарии и Лубении, которые хотят дестабилизировать обстановку на территории Белоруссии.
В учениях задействованы 12,7 тысячи военнослужащих (около 7,2 тысячи человек от Белоруссии и около 5,5 тысячи человек от России), до 70 вертолетов и самолетов, около 250 танков и 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов и до 10 боевых кораблей.
Ряд политиков соседних с Россией и Белоруссией стран выразили обеспокоенность в связи с проведением учений «Запад-2017». Президент Украины Петр Порошенко называл учения, проводимые недалеко от границы, потенциальной угрозой его стране.
В Минобороны РФ, в свою очередь, заявили, что учения полностью соответствуют всем международным соглашениям, в том числе по числу задействованных военнослужащих и техники, и не несут угрозы соседним странам, включая входящие в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также сообщил, что Альянс не видит угрозы в российско-белорусских учениях, но будет внимательно следить за ними.
Предыдущие совместные учения «Запад» Россия и Белоруссия проводили в 2013 году. Тогда в маневрах участвовали более 10 тысяч военнослужащих.
В российских Вооруженных силах ежегодно проводятся плановые крупные учения, в которых задействованы несколько десятков тысяч человек. Так, в учениях «Центр-2015» принимали участие около 95 тысяч человек, а в учениях «Кавказ-2016» — более 100 тысяч человек. Кроме того, в российских Вооруженных силах регулярно проводятся масштабные внезапные проверки.