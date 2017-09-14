Программа «Жди меня» перестанет выходить на Первом канале

РБК
14:24, 14 сентября 2017
Требует подтверждения

Телепередача «Жди меня» перестанет выходить на Первом канале. Как сообщает РБК, телеканал решил не подписывать с телекомпанией «ВИD» новый договор на производство передачи.

По словам источника издания на Первом, главная причина — увольнение новой командой «Жди меня» ведущего, актера Александра Галибина. Это решение, как пишет РБК, было принято без согласования с телеканалом.

Кандидатура нового ведущего, которая бы устроила Первый канал, предложена не была. В частности, на телеканале отвергли кандидатуру актера Сергея Жигунова.

Рассматривается ли вариант с переходом программы на другой телеканал, РБК не уточняет.

Об увольнении Александра Галибина РБК сообщил в конце августа. Тогда источник, близкий к «ВИD», заявил, что программа продолжит выходить на Первом канале с новым ведущим.

Производитель программы — «Телекомпания ВИD» — от комментариев РБК отказался. «Первый канал» не ответил на запрос РБК.

РБК
Программа «Жди меня» выходила с 1998 года. Ее участники с помощью передачи искали своих близких, с которыми потеряли связь. Проект занимается поиском людей и за рамками телепередачи; на сайте «Жди меня» сказано, что за время существования проекта были найдены 205 тысяч человек. Ведущими «Жди меня» в разное время были актеры Игорь Кваша, Мария Шукшина, Чулпан Хаматова, Александр Домогаров, Михаил Ефремов.
Летом 2017 года с Первого канала на «Россию-1» ушла программа «Пока все дома», существующая с 1992 года. Первый канал отказался от передачи после того, как стало известно о получении ее создателями денег на создание видеороликов о сиротах из российского бюджета.
С Первого канала на «Россию-1» этим летом также ушел ведущий программ «Пусть говорят» и «Сегодня вечером» Андрей Малахов. Вести первую стал Дмитрий Борисов, а вторую — Максим Галкин и Юлия Меньшова (при этом программа Меньшовой «Наедине со всеми» была закрыта).
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