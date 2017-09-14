Программа «Жди меня» перестанет выходить на Первом канале

Телепередача «Жди меня» перестанет выходить на Первом канале. Как сообщает РБК, телеканал решил не подписывать с телекомпанией «ВИD» новый договор на производство передачи.

По словам источника издания на Первом, главная причина — увольнение новой командой «Жди меня» ведущего, актера Александра Галибина. Это решение, как пишет РБК, было принято без согласования с телеканалом.

Кандидатура нового ведущего, которая бы устроила Первый канал, предложена не была. В частности, на телеканале отвергли кандидатуру актера Сергея Жигунова.

Рассматривается ли вариант с переходом программы на другой телеканал, РБК не уточняет.

Об увольнении Александра Галибина РБК сообщил в конце августа. Тогда источник, близкий к «ВИD», заявил, что программа продолжит выходить на Первом канале с новым ведущим.