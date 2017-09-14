Бывшие сотрудницы подали в суд на Google из-за дискриминации в зарплатах и карьерном росте
В США три бывшие сотрудницы Google подали в суд на компанию, обвинив ее в дискриминации женщин в оплате труда и карьерном росте.
Истицы утверждают, что в Google женщины получают меньше мужчин, выполняющих аналогичную же работу, и с меньшей вероятностью получают повышение.
В иске сказано, что он подан не только от лица трех бывших сотрудниц, но и «всех женщин, работавших в Google в Калифорнии» за последние четыре года.
Подавшие иск сотрудницы, согласно документу, уволились из Google в период с 2014-го по 2016-й год, в частности, из-за «сексистской культуры» в компании и недостатка карьерных возможностей для женщин.
В августе один из адвокатов, представляющих истиц, говорил, что возможность подать в суд на Google рассматривают около 60 бывших и нынешних сотрудниц.
В начале 2017 года стало известно, что министерство труда США выявило в Google «систематическое неравенство» в зарплатах мужчин и женщин практически на всех позициях. В компании эти обвинения отрицают.