Бывшие сотрудницы подали в суд на Google из-за дискриминации в зарплатах и карьерном росте

В США три бывшие сотрудницы Google подали в суд на компанию, обвинив ее в дискриминации женщин в оплате труда и карьерном росте.

Истицы утверждают, что в Google женщины получают меньше мужчин, выполняющих аналогичную же работу, и с меньшей вероятностью получают повышение.

В иске сказано, что он подан не только от лица трех бывших сотрудниц, но и «всех женщин, работавших в Google в Калифорнии» за последние четыре года.

Подавшие иск сотрудницы, согласно документу, уволились из Google в период с 2014-го по 2016-й год, в частности, из-за «сексистской культуры» в компании и недостатка карьерных возможностей для женщин.