Верховный суд отказался признать Apple Watch обычными часами

Экономическая коллегия Верховного суда удовлетворила ходатайство российской «дочки» Apple — компании «Эппл Рус» — об отмене решений предыдущих инстанций в споре против Федеральной таможенной службы (ФТС) по пошлине на ввоз Apple Watch в Россию. Об этом сообщает «Право.ру».

ФТС утверждала, что Apple Watch следует ввозить в Россию как «наручные часы, приводимые в действие электричеством». «Эппл Рус» настаивала, что этот гаджет — средство связи, то есть «аппаратура для передачи или приема голоса». Спор касался таможенной пошлины. Часы облагаются пошлиной в 10%, средства связи ввозятся по нулевой ставке.

Ранее суд трижды вставал на сторону ФТС. «Эппл Рус» утверждала, что название Apple Watch — лишь маркетинговый ход, а на самом деле гаджет нужен для удаленного доступа к айфону. Представитель таможни отвечала, что клиенты сами решают, для чего им больше нужны Apple Watch — для связи или уточнения времени.