Бейсбольная команда нашла применение Apple Watch. С помощью часов шпионили за соперниками!

Сотрудников тренерского штаба одной из ведущих команд в американской бейсбольной лиге «Бостон Ред Сокс» уличили в «шпионаже» за соперниками с помощью Apple Watch. Что им грозит за нарушение правил, пока неизвестно.

Американская бейсбольная лига начала расследование в отношении «Бостон Ред Сокс» после жалобы «Нью-Йорк Янкис», главного соперника бостонской команды. «Ред Сокс» давно подозревали в «шпионаже» на домашней арене, но доказательства удалось получить только сейчас. Генеральный менеджер «Янкис» предоставил три видео, которые команда сняла во время серии игр в августе, пишет The New York Times.

На записях видно, как сотрудник тренерского штаба, находящийся на скамейке запасных, смотрит на «умные» часы и что-то говорит игрокам. Они передают сигнал бейсболистам, находящимся на поле — и те понимают, как именно будет подавать «Янкис».

Дело в том, что за несколько мгновений до этого принимающий показывает питчеру своей команды, как стоит подавать (тот может согласиться или попросить другой тип подачи). Выяснилось, что сотрудник, отвечающий за видеоповторы, отправлял тренеру «Ред Сокс» жесты игроков на Apple Watch.

В бейсболе против «шпионажа» приняты специальные правила: например, тренерам и другим сотрудникам клубов запрещено использовать бинокли на скамейке запасных.

«Ред Сокс» признала, что нарушала правила в течение нескольких недель. Как рассказал тренер команды Джон Фаррел, он знал об этом, но не был в курсе, что сигналы перехватывали с помощью гаджета.

Пока непонятно, какое наказание может грозить «Ред Сокс». Сейчас команда идет на первом месте в своем дивизионе («Янкис» — на втором).

Один из самых знаменитых случаев «шпионажа» в американской бейсбольной лиге произошел в 1951 году. «Нью-Йорк Джайентс» (сейчас базируется в Сан-Франциско) отыграла разрыв в 13 матчей от лидера за последние два месяца сезона. Через 15 лет выяснилось, что у «Джайентс» было несколько «шпионов», которые сидели на стадионе с телескопом и передавали сигналы игрокам в зону для разминок (тогда темп игры был другой, и успеть передать информацию можно было и без Apple Watch).

Бостонские команды использовали подобную технику не только в бейсболе. В 2007 году команду по американскому футболу «Нью-Ингланд Пэтриотс» уличили в том, что она снимала тренера соперников из «Нью-Йорк Джетс» из точек стадиона, где съемка запрещена. Так они узнали, какую именно команду отдавал тренер (в американском футболе каждая комбинация продумывается заранее, поэтому «Пэтриотс» получали огромное преимущество). Расследование назвали Spygate, оно стало одним из самых громких в американском футболе. Последний скандал, связанный с «Пэтриотс», не касался техники: команда просто немного сдула мячи в полуфинале чемпионата против Indianapolis Colts и победила с огромным отрывом. Этот скандал назвали Deflategate. За Spygate команду лишили права бесплатно подписать молодого игрока, за Deflategate капитан получил четырехматчевую дисквалификацию.