В Москве после анонимных звонков эвакуировали 15 тысяч человек

Из-за анонимных звонков об угрозах взрывов в Москве эвакуировали 15 тысяч человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что число эвакуированных достигло 20 тысяч.

По его словам, поступали звонки о взрывах в 11 торговых центрах, включая ГУМ, «Метрополис», «Афимолл сити» и «Цветной», а также на Митинском радиорынке. Как передавал «Интерфакс», полиция получала звонок о бомбе на Красной площади. Имелся ли в виду ГУМ или это были разные звонки, не уточняется.

Из-за угрозы эвакуировали также Ярославский, Киевский и Курский вокзалы. Поступали также сообщения о бомбах в нескольких университетах, среди которых МГИМО, МЭИ, РГСУ, Первый медицинский университет имени Сеченова.

Ранее также сообщалось о звонках по поводу бомб на Ленинградском вокзале, торговом центре «Золотой Вавилон», РЭУ имени Плеханова. В аэропорту Шереметьево после аналогичного сигнала усилили меры безопасности.