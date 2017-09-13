В мэрии предложили установить мемориальную доску Немцову в подъезде дома, где жил политик
В мэрии Москвы предлагают установить мемориальную доску Борису Немцову в подъезде дома в Москве, где жил политик, а не снаружи здания. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в мэрии Москвы.
«Установка таблички в память о Борисе Немцове на фасаде дома — это нарушение закона. Однако конфликтной ситуации можно избежать, если разместить мемориальную доску внутри подъезда», — сказал собеседник агентства.
7 сентября на доме в Климентовском переулке Москвы, где жил Борис Немцов, была установлена мемориальная доска. Такое решение приняли собственники квартир дома.
Власти Москвы назвали установку доски незаконной, так как это нарушает порядок увековечения памяти выдающихся деятелей.
Муниципальный депутат района Замоскворечье Сергей Марков, в свою очередь, заявил, что мемориальная доска была установлена по инициативе жильцов дома и является их собственностью. Таким образом, по мнению Маркова, закон не нарушен.
8 сентября доска была демонтирована активистами движения SERB, объявившими, что они отнесли ее в полицию, чтобы написать заявление о незаконной установке мемориального знака.
Ранее мэрии Москвы несколько раз предлагали установить памятный знак на Большом Москворецком мосту, где Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года. Власти города устанавливать мемориальный знак отказались. Стихийный мемориал, организованный на мосту, неоднократно пытались ликвидировать.