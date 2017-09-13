В мэрии предложили установить мемориальную доску Немцову в подъезде дома, где жил политик

В мэрии Москвы предлагают установить мемориальную доску Борису Немцову в подъезде дома в Москве, где жил политик, а не снаружи здания. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в мэрии Москвы.

«Установка таблички в память о Борисе Немцове на фасаде дома — это нарушение закона. Однако конфликтной ситуации можно избежать, если разместить мемориальную доску внутри подъезда», — сказал собеседник агентства.