Российских дипломатов обвинили в нарушении правил утилизации мусора из-за черного дыма над консульством в Сан-Франциско

Природоохранное ведомство Сан-Франциско обвинило российскую дипмиссию в нарушении правил утилизации мусора из-за черного дыма, который поднимался над зданием консульства РФ в этом городе накануне его закрытия в начале сентября.

«Совершенно очевидно, что они жгли не сухое дерево, — сообщил местной редакции телеканала CBS представитель природоохранного ведомства Ральф Боррманн. — Было много черного дыма, многие видели его, и, судя по густоте и цвету дыма, очевидно, что это был какой-то мусор или материалы, которые не разрешается жечь».

Российской дипмиссии, по словам Боррманна, направлено уведомление о нарушении правил утилизации мусора. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Нарушение правил утилизации мусора предусматривает, в числе прочих мер воздействия, штраф. Однако пока, подчеркнул собеседник телеканала, размер штрафа не установлен.