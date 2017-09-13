Российских дипломатов обвинили в нарушении правил утилизации мусора из-за черного дыма над консульством в Сан-Франциско

CBS
05:34, 13 сентября 2017
Надежный источник

Природоохранное ведомство Сан-Франциско обвинило российскую дипмиссию в нарушении правил утилизации мусора из-за черного дыма, который поднимался над зданием консульства РФ в этом городе накануне его закрытия в начале сентября.

«Совершенно очевидно, что они жгли не сухое дерево, — сообщил местной редакции телеканала CBS представитель природоохранного ведомства Ральф Боррманн. — Было много черного дыма, многие видели его, и, судя по густоте и цвету дыма, очевидно, что это был какой-то мусор или материалы, которые не разрешается жечь».

Российской дипмиссии, по словам Боррманна, направлено уведомление о нарушении правил утилизации мусора. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Нарушение правил утилизации мусора предусматривает, в числе прочих мер воздействия, штраф. Однако пока, подчеркнул собеседник телеканала, размер штрафа не установлен.

«Мы выписали предупреждение о нарушении правил сжигания мусора, — сообщил Ральф Боррманн. — Их [российской дипмиссии] сотрудники контактируют с нами, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего и урегулировать вопрос» (англ.яз.).

CBS
Власти США 31 августа потребовали закрыть консульство РФ в Сан-Франциско, чтобы у обеих стран осталось по три консульства на территории друг друга. Это было сделано в ответ на требование России сократить персонал дипломатических миссий в России, о котором было объявлено после принятия Конгрессом новых антироссийских санкций.
1 сентября МИД РФ заявил, что в здании генконсульства планируется провести обыск с участием сотрудников ФБР. В Госдепе США отказались прокомментировать эту информацию. Над зданием генконсульства в этот день был зафиксирован черный дым. Представитель МИД Мария Захарова связала дым с работами по консервации здания.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме