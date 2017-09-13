К соавтору «Немагии» Алексею Псковитину пришли с обыском по делу о клевете

Против Алексея Псковитина, одного из соавторов ютьюб-канала «Немагия», завели уголовное дело по статье о клевете. Об этом рассказал адвокат Сергей Воронин.

Утром 13 сентября в квартиру Псковитина в Кемерово пришли с обыском, сообщил второй участник «Немагии» Михаил Печерский. Воронин добавил, что следственная группа прилетела в Кемерово из Москвы. По его мнению, обыск могут провести и у Печерского.

Причина возбуждения дела о клевете не сообщается. По этой статье УК за публичное распространение ложных сведений грозит штраф до миллиона рублей или обязательные работы.