К соавтору «Немагии» Алексею Псковитину пришли с обыском по делу о клевете

Медиазона
06:50, 13 сентября 2017
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Против Алексея Псковитина, одного из соавторов ютьюб-канала «Немагия», завели уголовное дело по статье о клевете. Об этом рассказал адвокат Сергей Воронин.

Утром 13 сентября в квартиру Псковитина в Кемерово пришли с обыском, сообщил второй участник «Немагии» Михаил Печерский. Воронин добавил, что следственная группа прилетела в Кемерово из Москвы. По его мнению, обыск могут провести и у Печерского.

Причина возбуждения дела о клевете не сообщается. По этой статье УК за публичное распространение ложных сведений грозит штраф до миллиона рублей или обязательные работы.

В августе 2017 года «Немагия» выпустила ролик об Олеге Тинькове, где критиковали его самого и Тинькофф-банк. После этого Тиньков подал на Псковитина и Печерского в суд иск о защите деловой репутации на 500 тысяч рублей.
Роскомнадзор решил заблокировать ролик «Немагии».

Тиньков против «Немагии»

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