Роскомнадзор заблокирует издевательский ролик про Олега Тинькова. Банкир судится с авторами видео

Роскомнадзор внесет в реестр запрещенных сайтов ролик студии Nemagia, авторы которого издеваются над владельцем Тинькофф-банка Олегом Тиньковым.

Банк ранее подал к авторам видео — Михаилу Печерскому и Алексею Псковитину — иск о защите деловой репутации. До рассмотрения иска по существу суд распорядился заблокировать доступ к ролику на YouTube и запретил Печерскому и Псковитину «совершать какие-либо действия по распространению» видео.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил изданию TJournal, что ведомство направит в Google уведомление о решении суда.