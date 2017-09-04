Роскомнадзор заблокирует издевательский ролик про Олега Тинькова. Банкир судится с авторами видео
Роскомнадзор внесет в реестр запрещенных сайтов ролик студии Nemagia, авторы которого издеваются над владельцем Тинькофф-банка Олегом Тиньковым.
Банк ранее подал к авторам видео — Михаилу Печерскому и Алексею Псковитину — иск о защите деловой репутации. До рассмотрения иска по существу суд распорядился заблокировать доступ к ролику на YouTube и запретил Печерскому и Псковитину «совершать какие-либо действия по распространению» видео.
Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил изданию TJournal, что ведомство направит в Google уведомление о решении суда.
Студия Nemagia опубликовала ролик про Олега Тинькова 8 августа. В описании к видео говорилось: «Обзор создан в художественных целях, все персонажи вымышленные, любое совпадение случайно. Это всего лишь юмор, пародия и развлечение!»
В связи с подачей судебного иска представитель Тинькофф-банк заявил в комментарии газете «Ведомости»: «Мы не любим, когда недобросовестные блогеры поливают грязью компанию, сотрудников, ее основателя и его семью и наших клиентов. Мы будем делать все, чтобы любители дешевого хайпа и клеветы ответили по закону».