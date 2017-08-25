Тинькофф-банк подал в суд на видеоблогеров Nemagia за ролик про Олега Тинькова

Тинькофф-банк подал иск о защите деловой репутации к блогерам Михаилу Печерскому и Алексею Псковитину, которые ведут канал Nemagia на ютьюбе. 8 августа на этом канале вышло видео, в котором основатель банка Олег Тиньков выставлен в негативном свете.

«Мы не любим, когда недобросовестные блогеры поливают грязью компанию, сотрудников, ее основателя и его семью и наших клиентов. Мы будем делать все, чтобы любители дешевого хайпа и клеветы ответили по закону», — заявил представитель банка газете «Ведомости».

Как обратил внимание сайт РБК, соответчиком по иску выступает компания ООО «Развитие», которая, судя по ЕГРЮЛ, работает в том числе как рекламное агентство. Как она связана с Nemagia, неизвестно.