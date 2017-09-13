Эвакуированы школы и торговые центры в Иркутске, Якутске, Самаре и Петропавловске-Камчатском

Источник «Интерфакса» также сообщил об эвакуации аэропортов Читы и Благовещенска. Во всех случаях полиция не нашла взрывных устройств при проверке помещений.

В России продолжилась волна эвакуации школ, административных зданий и торговых центров после анонимных звонков. Утром 13 сентября о «минировании» зданий сообщили в нескольких новых регионах:

Массовая эвакуация административных и общественных зданий началась в России после 10 сентября. По информации МВД, поводом стали анонимные звонки с виртуальных номеров.

Во всех регионах полиция возбуждает уголовные дела по статье о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. В частности, дело по статье 207 УК, было возбуждено по факту звонков о якобы заложенных бомбах в образовательные учреждения и административных зданиях в Перми, сообщает «Интерфакс». Источник сообщений не найден.