Эвакуированы школы и торговые центры в Иркутске, Якутске, Самаре и Петропавловске-Камчатском

Интерфакс
05:54, 13 сентября 2017
Надежный источник

В России продолжилась волна эвакуации школ, административных зданий и торговых центров после анонимных звонков. Утром 13 сентября о «минировании» зданий сообщили в нескольких новых регионах:

  • Петропавловск-Камчатский — эвакуированы школы и мэрия
  • Иркутск — эвакуированы школы, аэропорт и торговые центры
  • Якутск — эвакуированы мэрия и аэропорт
  • Самара — вечером 12 сентября эвакуированы семь торговых центров
  • Саратов — эвакуирована городская администрация, до этого людей вывели из торговых центров
  • Хабаровск — эвакуированы административные здания, школы, вокзал и торговые центры
  • Томск — по свидетельствам очевидцев, объявлена эвакуация нескольких торговых центров и учебных заведений
  • Кемерово — эвакуированы школы, поликлиника и торговый центр

Источник «Интерфакса» также сообщил об эвакуации аэропортов Читы и Благовещенска. Во всех случаях полиция не нашла взрывных устройств при проверке помещений.

Массовая эвакуация административных и общественных зданий началась в России после 10 сентября. По информации МВД, поводом стали анонимные звонки с виртуальных номеров.
Во всех регионах полиция возбуждает уголовные дела по статье о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. В частности, дело по статье 207 УК, было возбуждено по факту звонков о якобы заложенных бомбах в образовательные учреждения и административных зданиях в Перми, сообщает «Интерфакс». Источник сообщений не найден.

Массовая эвакуация в России

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