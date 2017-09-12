В iPhone 8 появится беспроводная зарядка

Компания Apple на презентации в Калифорнии представила новые модели айфона — iPhone 8 и iPhone 8 plus. Одно из главных новшеств в этих моделях по сравнению с iPhone 7 — беспроводная зарядка.

Кроме того, у восьмых айфонов будет новый портретный режим с возможностью настраивать освещение на фотографии после съемки.

В iPhone 8 установлен новый процессор A11 Bionic, который, как говорят в Apple, на 70 процентов быстрее A10.

Как и предыдущие шестая и седьмая модели, восьмой айфон представлен в двух размерах — с диагональю экрана 4,7 и 5,5 дюйма.

Самая дешевая модель iPhone 8 с объемом памяти 64 гигабайта будет стоить 56990 рублей, сообщили «Медузе» в российском представительстве Apple. Продажи новых смартфонов начнутся 22 сентября; предзаказ можно будет сделать с 15 сентября.

Главное событие мероприятия — презентация нового iPhone X. Подробнее о нем читайте тут.