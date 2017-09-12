Apple представила новый iPhone X с корпусом из стекла

Компания Apple представила новый телефон iPhone X, который значительно отличается от всех предыдущих разработок компании. У iPhone X дисплей занимает практически всю лицевую поверхность телефона.

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Диагональ экрана составляет 5,8 дюйма. Новый дисплей получил название Super Retina, в Apple его называют лучшей своей разработкой.

У iPhone X нет кнопки «Домой», которая ранее была во всех предыдущих моделях айфонов. Корпус телефона сделан из стекла. Он доступен в двух цветах — серебряный и «космический серый».

В России десятый айфон будет продаваться с 3 ноября. Самый дешевый с 64 гигабайтами памяти будет стоить 79 990 рублей, сообщили «Медузе» в российском представительстве Apple.

Новый телефон способен распознавать лицо владельца, в том числе в темноте, благодаря новым сенсорам на лицевой панели. Для распознавания лиц используется технология нейросетей. Технология получила название Face ID, она заменит распознавание отпечатков пальцев Touch ID.

В Apple утверждают, что распознавание лица и разблокирование телефона будет работать даже в том случае, если владелец сменит прическу или станет носить очки. Компания утверждает, что технологию крайне сложно взломать: сенсор не позволит разблокировать телефон с помощью распечатанной фотографии владельца и даже трехмерной маски.

Apple утверждает, что система распознавания лиц ошибочно срабатывает только в одном случае из миллиона.