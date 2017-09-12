Убивший девять человек в Тверской области приговорен к пожизненному заключению

Житель Москвы Сергей Егоров приговорен к пожизненному заключению за убийство девяти человек в садовом товариществе вблизи поселка Редкино в Тверской области. Приговор Егорову вынес Тверской областной суд.

Егорова приговорили к пожизненному лишению свободы, с условием, что первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии особого режима. С него также взыскали 10,5 миллиона рублей в пользу пострадавших.

Егоров на суде просил приговорить его к смертной казни, которая в России в настоящий момент не применяется. «Готов понести наказание. Если хотите, попросите президента вернуть смертную казнь, я не возражаю», — сказал он на суде 5 сентября.

Подсудимый неоднократно заявлял на процессе, что просит прощения у родственников убитых им людей. Об этом он, в частности, говорил в последнем слове.