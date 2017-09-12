Убивший девять человек в Тверской области приговорен к пожизненному заключению

РИА Новости
15:38, 12 сентября 2017
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Житель Москвы Сергей Егоров приговорен к пожизненному заключению за убийство девяти человек в садовом товариществе вблизи поселка Редкино в Тверской области. Приговор Егорову вынес Тверской областной суд.

Егорова приговорили к пожизненному лишению свободы, с условием, что первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии особого режима. С него также взыскали 10,5 миллиона рублей в пользу пострадавших.

Егоров на суде просил приговорить его к смертной казни, которая в России в настоящий момент не применяется. «Готов понести наказание. Если хотите, попросите президента вернуть смертную казнь, я не возражаю», — сказал он на суде 5 сентября.

Подсудимый неоднократно заявлял на процессе, что просит прощения у родственников убитых им людей. Об этом он, в частности, говорил в последнем слове.

В ночь на 4 июня в Тверской области в садоводческом товариществе «50 лет Октября», примыкающем к поселку Редкино, были убиты девять человек. На месте происшествия был задержан 45-летний житель Москвы Сергей Егоров, признавшийся в убийстве.
Егоров стрелял из охотничьего карабина, который был официально на него зарегистрирован. Конфликт между Егоровым и людьми, по которым он открыл огонь, возник, как сообщалось, из-за вопроса о службе в армии.
На суде, как сообщалось, Егоров отказался давать показания. В ходе следствия, по данным местных СМИ, ознакомившихся с материалами дела, Егоров признал вину в убийствах, но заявил, что не помнит деталей произошедшего.
По результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы Егоров был признан вменяемым.

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