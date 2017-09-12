На «Аллее правителей» в Москве установят памятники Ленину и Сталину

ТАСС
10:58, 12 сентября 2017
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На «Аллее правителей» в Москве установят памятники руководителям советского и постсоветского периодов, в том числе Ленину и Сталину, сообщил исполнительной директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов.

«Памятник Ленину будет первым, установленным в послесоветский период», — сказал Кононов.

Кроме бюстов Ленина и Сталина, на «Аллее правителей» появятся памятники Никите Хрущеву, Леониду Брежневу, Юрию Андропову, Константину Черненко, Михаилу Горбачеву и Борису Ельцину.

Торжественная церемония открытия восьми новых бюстов запланирована на 22 сентября, сообщил Кононов. В ней, в числе прочих, примут участие председатель РВИО, министр культуры Владимир Мединский и вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина Ельцина.

Научный директор РВИО Михаил Мягков добавил, что установка бюстов может вызвать неоднозначную реакцию в обществе, но они ставятся «не в угоду какой-то политической конъюнктуре, а чтобы напоминать, что у нас была такая история».

ТАСС
«Аллея правителей» была открыта в сквере усадьбы Тургеневых-Боткиных в Петроверигском переулке в Москве в мае 2017 года. Первоначально на аллее были установлены 33 бюста работы Зураба Церетели — «от Рюрика и до руководителей Временного правительства». В числе прочих, на аллее был установлен памятник Ивану Грозному.
Кандидат исторических наук и доцент РГГУ Сергей Шокарев обратил внимание на тот факт, что бюсты на «Аллее правителей» похожи на работы мастерской Феликса Шопена, работавшей в Санкт-Петербурге в первой половине XIX века, и скульптора Кристиана Рауха.

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