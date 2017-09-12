На «Аллее правителей» в Москве установят памятники Ленину и Сталину

На «Аллее правителей» в Москве установят памятники руководителям советского и постсоветского периодов, в том числе Ленину и Сталину, сообщил исполнительной директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов.

«Памятник Ленину будет первым, установленным в послесоветский период», — сказал Кононов.

Кроме бюстов Ленина и Сталина, на «Аллее правителей» появятся памятники Никите Хрущеву, Леониду Брежневу, Юрию Андропову, Константину Черненко, Михаилу Горбачеву и Борису Ельцину.

Торжественная церемония открытия восьми новых бюстов запланирована на 22 сентября, сообщил Кононов. В ней, в числе прочих, примут участие председатель РВИО, министр культуры Владимир Мединский и вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина Ельцина.