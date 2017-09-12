Часть индийских провайдеров заблокировала «ВКонтакте» из-за «Синего кита»

В Индии частично заблокировали «ВКонтакте» из-за угрозы жизни детей при в игре «Синий кит». При попытке зайти в соцсеть пользователи видят сообщение, что сайт заблокирован по решению властей страны.

По словам представителя министерства информационных технологий Аджая Кумара, соцсеть заблокировали временно. По словам Кумара, сейчас чиновники пытаются выяснить, сколько человек пользуются «ВКонтакте» для игры. Он уточнил, что соцсеть заблокировали после встречи с интернет-компаниями.

Точное число инцидентов, связанных с «Синим китом» в Индии, неизвестно. NDTV сообщает о росте их числа, не называя конкретных цифр. Как передает телеканал, в нескольких регионах школьникам начали читать лекции об опасности игры. Многие индийские СМИ начали публиковать подробные статьи о «Синем ките» и создавать инструкции для родителей.

На данный момент известно о суициде 14-летнего жителя Мумбаи, который произошел в конце августа. 12 сентября сообщалось, что удалось спасти 17-летнего подростка, находившегося в депрессии.