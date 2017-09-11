Tesla увеличила емкость батарей своих электромобилей во Флориде, чтобы владельцы смогли уехать от урагана

Компания Tesla провела дистанционное обновление программного обеспечения своих электромобилей Model X и Model S во Флориде, которое позволило увеличить емкость их аккумуляторов и запас хода соответственно.

Речь идет о Model X и Model S, на которые установлены батареи в 75 киловатт-час, но программное обеспечение ограничивает их емкость до 60-70 киловатт-час. С ограничением такие аккумуляторы обеспечивают запас хода в 200-230 миль (320-370 километров) на одной зарядке.

Один из владельцев Tesla, живущий во Флориде, где был объявлена эвакуация из-за урагана «Ирма», обратился в Tesla с просьбой снять ограничения, указав, что дополнительный запас хода в 30 миль (48 километров) поможет ему добраться в безопасное место, пишет The Verge.

Tesla просьбу выполнила и выпустила обновление ПО для всех электромобилей на территории штата.

После обновления ПО, как сообщил в соцсетях один из владельцев Tesla, запас хода его электромобиля увеличился до 242 миль (около 390 километров).

Обновление ПО, увеличивающее емкость батареи, будет действовать до 16 сентября, уведомила Tesla своих клиентов во Флориде.