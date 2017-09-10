Можно ли остаться на ногах в самом сердце урагана «Ирма»? «Преследователи шторма» решили проверить

10 сентября мощный ураган «Ирма» добрался до территории Флориды. Из-за «Ирмы» объявлена эвакуация более 6 миллионов жителей штата, открыты несколько сотен убежищ. Скорость ветра в отдельных регионах Флориды сейчас может превышать 200 километров в час.

Команда метеорологов «Преследователи шторма» не могла не воспользоваться ситуацией и столкнулась с «Ирмой» лицом к лицу. Они на машине приблизились к центру урагана и вручную решили замерить скорость ветра — а заодно посмотреть, смогут ли они устоять перед такой силой.

Метеоролога Джастона Дрейка чуть не унесло ветром, но он сумел выяснить, что его скорость составляет почти 190 километров в час. Коллега Джастона Саймон Брюер держался лучше и даже сумел остаться на ногах. Но в его случае, судя по видео, ветер немного поутих.

@SimonStormRider getting wind measurements out in the eyewall as well. Got a 117 mph wind gust. pic.twitter.com/PVEPP8FbtB — Juston Drake (@JustonStrmRider) September 10, 2017

О «преследователях шторма» с 2007 по 2012 годы выходил документальный сериал на канале Discovery. Для своих исследований «преследователи» строили бронированные машины, больше похожие на автомобили из «Безумного Макса». Аналогичное шоу выходило на американском The Weather Channel с 2011 по 2013 годы. В нем снимались Джастон Дрейк и Саймон Брюер.