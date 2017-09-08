Остров Сен-Мартен после урагана «Ирма». Фотография

Через острова Карибского моря прошел ураган «Ирма» — один из самых сильных, зафиксированных над Атлантическим океаном за последнее время. Наиболее сильно от урагана пострадал принадлежащий Франции и Нидерландам остров Сен-Мартен, через который ураган прошел ранним утром 6 сентября по местному времени. На французской части острова погибли четыре человека, не менее 50 пострадали. Вечером 8 сентября по местному времени (ранним утром 9 сентября по Москве) ураган «Ирма», как ожидается, достигнет побережья США. В штате Флорида из-за приближения урагана объявлена эвакуация полумиллиона человек.

Lionel Chamoiseau / AFP / Scanpix / LETA