В штате Флорида объявлена эвакуация полумиллиона человек из-за урагана «Ирма»

Associated Press
07:08, 8 сентября 2017
Надежный источник

Власти штата Флорида отдали распоряжение об эвакуации более 500 тысяч человек в связи с приближением мощного урагана «Ирма».

Только на архипелаге Флорида-Кис, которого, как ожидается, ураган достигнет первым — вечером 8 сентября по местному времени, свои дома покинули 31 тысяча человек, сообщил губернатор штата Рик Скотт.

По распоряжению губернатора в штате с пятницы, 8 сентября, по понедельник, 11 сентября, будут закрыты все школы. Отменены некоторые спортивные мероприятия.

Губернатор призвал всех жителей Флориды быть готовыми к эвакуации, подчеркнув, что приближающийся ураган «больше, чем весь наш штат», и может привести к масштабным разрушениям и жертвам.

По последним прогнозам, «Ирма» достигнет Флориды как ураган высшей — пятой — категории по шкале Саффира — Симпсона. Порывы ветра могут достигать 185 миль в час (297 километров в час).

Агломерации Майами, где проживает около 6 миллионов человек, «Ирма», как ожидается достигнет утром в субботу, 9 сентября, около 07:00 по местному времени (около 14:00 мск).

Предыдущий раз Флорида сталкивалась с ураганом пятой категории в 1992 году. Тогда в результате урагана «Эндрю», скорость ветра которого достигала 265 километров в час, погибли 65 человек. Материальный ущерб от урагана оценивался в 26 миллиардов долларов, что было на тот момент абсолютным рекордом для природного бедствия.
Ураган «Ирма» — самый мощный из зафиксированных над Атлантическим океаном за последнее время. На островах в Карибском море, через которые уже прошла «Ирма», ураган вызвал масштабные разрушения и стал причиной гибели 11 человек.
В Пуэрто-Рико из-за «Ирмы» без электричества остались более одного миллиона жителей. Всего на территории этой страны проживают около 3,5 миллиона человек.

Ураган "Ирма" и его последствия

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