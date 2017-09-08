В штате Флорида объявлена эвакуация полумиллиона человек из-за урагана «Ирма»

Власти штата Флорида отдали распоряжение об эвакуации более 500 тысяч человек в связи с приближением мощного урагана «Ирма».

Только на архипелаге Флорида-Кис, которого, как ожидается, ураган достигнет первым — вечером 8 сентября по местному времени, свои дома покинули 31 тысяча человек, сообщил губернатор штата Рик Скотт.

По распоряжению губернатора в штате с пятницы, 8 сентября, по понедельник, 11 сентября, будут закрыты все школы. Отменены некоторые спортивные мероприятия.

Губернатор призвал всех жителей Флориды быть готовыми к эвакуации, подчеркнув, что приближающийся ураган «больше, чем весь наш штат», и может привести к масштабным разрушениям и жертвам.

По последним прогнозам, «Ирма» достигнет Флориды как ураган высшей — пятой — категории по шкале Саффира — Симпсона. Порывы ветра могут достигать 185 миль в час (297 километров в час).

Агломерации Майами, где проживает около 6 миллионов человек, «Ирма», как ожидается достигнет утром в субботу, 9 сентября, около 07:00 по местному времени (около 14:00 мск).