Глава Мосгоризбиркома назвал провокацией ролик о подготовке фальсификаций на выборах в Ново-Переделкино

Интерфакс
09:31, 10 сентября 2017
Надежный источник

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что публикация ролика о подготовке подтасовок на выборах в районе Ново-Переделкино была спланированной провокацией. По мнению Горбунова, законопослушный человек, получив в распоряжение такое видео, пошел бы в полицию.

Глава Мосгоризбиркома предположил, что ролик выложили с целью сорвать выборы. Горбунов отметил, что ем уже поступили предложения отменить выборы в Ново-Переделкино или целиком перенести голосование в Москве. Также он предположил, что ролик мог быть смонтирован таким образом, чтобы вызвать недовольство в интернете «и создать такой фон» на выборах.

При этом Горбунов подчеркнул, что было принято решение отстранить от должности всех глав УИК района, а также отстранить от должности главу района.

Интерфакс
Незадолго до единого дня голосования в интернете появилась запись, на которой женщина, похожая на замглавы управы района Ново-Переделкино Светлану Антонову, обсуждает организацию подтасовок на выборах муниципальных депутатов в Москве.
Антонова назвала видео «жуткой клеветой» и «жуткой нарезкой».
Вскоре после публикации видео мэр Москвы Сергей Собянин объявил об увольнении руководства управы Ново-Переделкино, в том числе и Антоновой, а также о замене председателей всех избиркомов в районе.

Выборы в Ново-Переделкино

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