Глава Мосгоризбиркома назвал провокацией ролик о подготовке фальсификаций на выборах в Ново-Переделкино

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что публикация ролика о подготовке подтасовок на выборах в районе Ново-Переделкино была спланированной провокацией. По мнению Горбунова, законопослушный человек, получив в распоряжение такое видео, пошел бы в полицию.

Глава Мосгоризбиркома предположил, что ролик выложили с целью сорвать выборы. Горбунов отметил, что ем уже поступили предложения отменить выборы в Ново-Переделкино или целиком перенести голосование в Москве. Также он предположил, что ролик мог быть смонтирован таким образом, чтобы вызвать недовольство в интернете «и создать такой фон» на выборах.