Мэрия Москвы потратит на День города 740 миллионов рублей

Расходы мэрии Москвы на празднование Дня города составят в 2017 году рекордные за последние несколько лет 741,9 миллиона рублей, подсчитало РБК на основе данных с сайта госзакупок.

Больше всего средств будет потрачено на праздничное оформление — 360,1 миллиона рублей. Вторая по размеру статья расходов — организация мероприятий. На нее из бюджета города выделено 229,9 миллиона рублей.

Разгон облаков во время празднования Дня города обойдется в 97,4 миллиона рублей, а фейерверки — в 31,4 миллиона рублей.

Расходы на День города в 2017 году, отмечает РБК, станут самыми большими за последние несколько лет. В прошлом году на празднование было потрачено 580 миллионов рублей. В 2015 году День города обошелся Москве в 500 миллионов рублей, а годом ранее в 250 миллионов рублей.