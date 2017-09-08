Мэрия Москвы потратит на День города 740 миллионов рублей

РБК
05:28, 8 сентября 2017
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Расходы мэрии Москвы на празднование Дня города составят в 2017 году рекордные за последние несколько лет 741,9 миллиона рублей, подсчитало РБК на основе данных с сайта госзакупок.

Больше всего средств будет потрачено на праздничное оформление — 360,1 миллиона рублей. Вторая по размеру статья расходов — организация мероприятий. На нее из бюджета города выделено 229,9 миллиона рублей.

Разгон облаков во время празднования Дня города обойдется в 97,4 миллиона рублей, а фейерверки — в 31,4 миллиона рублей.

Расходы на День города в 2017 году, отмечает РБК, станут самыми большими за последние несколько лет. В прошлом году на празднование было потрачено 580 миллионов рублей. В 2015 году День города обошелся Москве в 500 миллионов рублей, а годом ранее в 250 миллионов рублей.

Если соотнести расходы с численностью горожан, то получится, что на развлечение одного москвича во время Дня города мэрия потратит чуть больше 60 рублей. В Екатеринбурге затраты составляют 20,8 рубля. на человека. Самый низкий показатель в Санкт-Петербурге — 2,9 рубля.

РБК
Данные о расходах, полученные РБК на основе оценки контрактов на сайте госзакупок, расходятся с официальными заявлениями властей Москвы. Так, заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина в середине августа заявляла «Комсомольской правде», что расходы на День города составят «в пределах 500 миллионов рублей», а часть из них возьмут на себя инвесторы.
«Ведомости» ранее представили собственные расчеты расходов мэрии Москвы на празднование Дня города в 2017 году. По подсчетам издания, празднование обойдется в 669 миллионов рублей, включая 97 миллионов рублей на разгон облаков.

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